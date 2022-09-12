عن أوضاع السجون.. وزير الدّاخلية يكشف الكثير ويُعلن عن "طرح" جديد

أعلن وزير الدّاخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي أنه "اقترح تخفيض السنة السّجنية في لبنان إلى 6 أشهر"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس النواب سيطرح هذا الاقتراح على التصويت بعد مناقشة الموازنة".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، لفت المولوي إلى أنّ "الهدف يكمن في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون"، مؤكداً أن نظرة الوزارة شاملة ووطنيّة"، وأردف: "مستمرّون بالقيام بمهامنا الصعبة في إدارة السجون ونحاول معالجة مشاكل الطبابة والاستشفاء والتغذية فالمرصود في الموازنة يكفي لشهر فقط".

وختم: "الكهرباء لا تنقطع أبداً عن السجون ونحقق بكل حالة وفاة تحصل داخل أي سجن وكل الحالات الطارئة تُنقل الى المستشفى".