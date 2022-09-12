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لبنان

الإشكالات تتزايد.. جرحى إثر حوادث إطلاق نار في الشمال

Lebanon 24
12-09-2022 | 16:37
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وقعَ إشكالٌ فردي في بلدة دار دلوم - العبدة عكار، حيث أقدم المدعو "ع.ي" بالتعدي بالضرب على المدعو "ع.ز" وعلى نجلِه الذي كان برفقته.
 
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُلِم أنّ الاشكال ناتج على خلفية بسطة سكاكر، وقد حضرت القوى الامنية لاحقاً الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وفي محلة شكا - الهري، تطور إشكالٌ بين شخصين إلى نار، أسفر عن سقوط جريح.

وفي التفاصيل، تلاسناً بين "م.ط." من جهة و "ج.م." من جهة أخرى، تطوّر إلى إطلاق نارٍ من قبل الطرف الأول باتجاه الأخير، الأمر الذي أدى إلى إصابته بطلقٍ ناري.

كذلك، شهد محيط المسجد الكبير في طرابلس إشكالاً بين مُراهقين إثنين، الأمر الذي أدى تدخل أفراد من عائلتي الطرفين ليتطور الخلاف بعد ذلك إلى تضارب وطعن بالسكاكين.

وأسفر الإشكال عن إصابة شخصين بجروح، فيما تولت القوى الأمنية التحقيق بما جرى.
 
 
 
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