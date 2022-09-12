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لبنان

خشية من "صِدام مسلّح"

Lebanon 24
12-09-2022 | 17:04
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يخشى مصرفيون من عمليات "صدام مسلح" بين صيارفة كبار على خلفية التنافس على السوق بعد تراجع "الدولار الاغترابي" أو السياحي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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