جهود حثيثة

تبذل قوى نافذة في 8 آذار جهوداً حثيثة لمعرفة كيف تمّت صياغة فقرة في القرار الدولي الأخير المتعلق بالتجديد لليونيفيل، على النحو المعلن الجديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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