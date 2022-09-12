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لبنان

جهود حثيثة

Lebanon 24
12-09-2022 | 17:14
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تبذل قوى نافذة في 8 آذار جهوداً حثيثة لمعرفة كيف تمّت صياغة فقرة في القرار الدولي الأخير المتعلق بالتجديد لليونيفيل، على النحو المعلن الجديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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