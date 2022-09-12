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لبنان

"الكتائب" يواجه الحملات... إتفاق المعارضة أولوية الأولويات

Lebanon 24
12-09-2022 | 23:36
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن":
 
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السياق، ومع اقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي، يتعرّض حزب «الكتائب» لحملات سياسية وإعلامية ممنهجة ممن هم قريبون من خطّ «حزب الله» والنظام السوري، ومنهم من يطلقون مواقف في العلن مؤيدة للمرشح سليمان فرنجية رئيس تيار «المرده» حليف «الحزب» والنظام السوري، ويراهنون على أن انتخاب فرنجية وانتصار محور «الممانعة» مجدداً قد يُعيدانهم إلى الوزارة أو إلى محور التأثير.
 
 
لكن يبدو أن حزب «الكتائب» يسير بخطى ثابتة وبمشروع مدروس في ما خصّ الإستحقاق الرئاسي، فهو يعمل وفق رؤية واضحة ولا يُضيع البوصلة خصوصاً أنه الحزب الذي وقف عام 1975 مقاتلاً ومدافعاً عن الوجود ولم يُساوم، في حين أن بعض من يشنّ الحملات عليه اليوم يحلم بإعادة الزمن السوري لأنه كان يستمدّ قوته من هذا الإحتلال.
 
ويراهن «الكتائب» على نجاح الحوار بين القوى المعارضة من أجل الوصول إلى اسم موحّد لرئاسة الجمهورية، وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى انطلاق حوار فعلي وجدّي بين المكونات المعارضة وصل إلى مراحل متقدّمة.
 
ويجري التفاوض الذي يُشكّل حزب «الكتائب» أحد أهم الساعين إليه وفق عدة مسارات، فالمسار الأول هو توحيد القوى التي كانت من نواة 14 آذار مثل «الكتائب» و»حركة «الإستقلال» والنواب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي ونعمت إفرام وبعض المستقلين، في حين أن المسار الثاني هو اتفاق هذه القوى مع «القوات اللبنانية» التي تشكّل أكبر كتلة معارضة وهذا الأمر يبدو سهلاً، بينما تتمثّل الخطوة الأخيرة باتفاق القوى السيادية التي عدّدناها مع النواب التغييريين وبعض المستقلين من المعارضة وعندها يُطرح الاسم الرئاسي الموحّد.
 
 
وتؤكّد المعلومات حصول تطوّر نوعي بين قيادتي «القوات» و»الكتائب» قد يتوّج بلقاء بين رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والنائب سامي الجميّل، بينما تدلّ بقية المؤشرات إلى أنه بات هناك خط دفاع أساسي بوجه محور «الممانعة» وهو الثلث المعطّل الذي ستستخدمه المعارضة لمنع وصول مرشح «حزب الله» سواء كان فرنجية أم النائب جبران باسيل أم أي اسم آخر.
 
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