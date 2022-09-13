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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

Lebanon 24
13-09-2022 | 01:45
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر"  ان أعطالا طرأت على  سنترالات المزرعة وبعبدات وشكا بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدمات اوجيرو في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
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