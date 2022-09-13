خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر" ان أعطالا طرأت على سنترالات المزرعة وبعبدات وشكا بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدمات اوجيرو في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

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