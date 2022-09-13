تعليق إضراب موظّفي "أوجيرو".. أين أصبحت المُفاوضات؟

منذ 4 أيام علّقت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" إضرابها المفتوح لمدة أسبوع وذلك إفساحاً في المجال لإتمام المفاوضات القائمة بين وزارة الاتصالات والحكومة والعاملين في القطاع، فأين أصبحت هذه المفاوضات؟

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي واكب إضراب موظفي "أوجيرو" وشارك في الاجتماعات التي عُقدت الأسبوع الماضي أكد عبر "لبنان 24" ان الأجواء حالياً إيجابية.

وقال إن "تحديد مهلة الأسبوع هي لوضع المراسيم التي وُعدت بها نقابة موظفي الهيئة موضع التنفيذ وهي 3 مراسيم وإمضائها من قبل المعنيين أي رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الاتصالات ورئيس الجمهورية".

وأشار إلى انه "من المفترض ان تأخذ هذه المراسيم طريقها للتنفيذ على صعيد التواقيع وان تُنشر لاحقا في الجريدة الرسمية لتطبيقها على الموظفين ومياومي "أوجيرو" عندها يمكن القول ان الاضراب أخذ طريقه إلى الحل نهائيا".