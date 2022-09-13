Advertisement

لبنان

بدء مرحلة فرز أسماء المرشحين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-09-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-989997-637986563193181339.jpg
Doc-P-989997-637986563193181339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على رغم أن "حزب الله" لا يزال يتصرّف في الملف الرئاسي على قاعدة "بعد بكيّر وما في شي مستعجل"، فإن ثمة شبه قرار نهائي متخذ في "حارة حريك" حول الإسم الذي سيدعم ترشيحه الحزب، وهو رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، مع أن التواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في الموضوع الرئاسي شبه منقطع، بعدما باءت المحاولات المتكررة التي قام بها الحاج وفيق صفا لإقناعه بالسير بدعم ترشيح فرنجية

ويبدو أن من بين الأسباب الكثيرة لتريث "حزب الله" في إعلان موقف نهائي من موضوع دعم ترشيح فرنجية، إقتناعه بأنه من دون تأييد نواب تكتل "لبنان القوي" ستبقى حظوظ رئيس تيار "المردة" متدنية، خصوصًا أن ظروف هذا الترشيح لن تكتمل حلقاته إن لم يتأمن له غطاء مسيحي وازن، تمامًا كما يحصل على ضفة الترشيحات المقابلة، حيث يُصبّ الجهد على تأمين دعم كل من حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" لأي مرشح يتمتع بالمواصفات التي تمّ التوافق عليها بنسبة 90 في المئة، على أن تبقى مسألة فرز الأسماء متروكة للأيام المقبلة

وفي المعلومات أن هامش إختيار الأسماء بات يضيق، حيث إستقرت الموافقات المبدئية على ثلاثة مرشحين تنطبق عليهم المواصفات الرئاسية المتوافق عليها، على أن تُوضع هذه الأسماء الثلاثة من جديد في "الغربال السياسي"، توصلًا إلى التوافق على إسم واحد موحَد وموحِد وجامع

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2022-09-13
05:27 | 2022-09-13
05:15 | 2022-09-13
05:00 | 2022-09-13
04:55 | 2022-09-13
04:46 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website