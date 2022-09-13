الموسم السياحي لم ينتهِ بعد.. هذا القطاع لا يزال يشهد حركة ناشطة

على الرغم من ان الموسم السياحي اقترب من نهايته وعودة عدد كبير من المغتربين إلى بلدان إقامتهم، لا تزال المؤسسات السياحية والمطاعم تشهد حركة ناشطة.

ولوحظ نهاية "الويك اند" زحمة في المنتجعات السياحية والمطاعم، والرواد ليسوا فقط من المغتربين الذين لا زالوا يتوافدون بأعداد أقل إلى لبنان للاستمتاع بآخر أيام الشمس والبحر والتي تستمر في لبنان لغاية تشرين الأول بل أيضا من المُقيمين.

كما يُلاحظ ان الأسعار لازالت بالدولار وذلك تنفيذا لتعميم وزارة السياحة التسعير بالدولار في المؤسّسات السياحيّة منذ 2 حزيران ولغاية نهاية شهر أيلول الحالي، على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي.

ومع اقتراب نهاية شهر أيلول يبقى السؤال هل سيُجدد هذا التعميم وتصبح الأسعار بالدولار وبالتالي تحذو المطاعم والمؤسسات السياحية حذو العديد من القطاعات التي بدأت تتداول بالدولار كوسيلة وحيدة للدفع؟ علما ان العديد من اللبنانيين أصبحوا يفضلون التعامل بالعملة الخضراء.