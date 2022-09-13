هل يدخل فيروس "كورونا" المدارس؟

مع بدء العامّ الدراسيّ الجديد في المدارس الخاصّة، لوحظ أنّ معظم التلامذة لا يضعون الكمامة، لا داخل الصفوف ولا في الملاعب والباصات المدرسيّة مع تخفيف إجراءات "كورونا" في البلاد منذ فترة، وتلقّي العديد من المواطنين للقاحات.

ويتخوّف مصدر طبيّ بأنّ يعود الفيروس بموجة جديدة، وحتّى لو كانت خفيفة، وخصوصاً في فصليّ الخريف والشّتاء، بالتزامن مع توقّع ظهور متحوّرات أخرى، ما قد يطرح علامات إستفهام حول عدم التعميم على المدارس والطلاب والأساتذة بوضع الكمامات، وتطبيق التباعد الإجتماعيّ، للحؤول دون تجدّد الإصابات في صفوف التلامذة كما حصل في السّنة الماضيّة، حيث شهدت العديد من المدارس إقفالات بالجملة، نتيجة تسجيل الحالات، وبشكل خاصّ بعد الأعياد، والمناسبات الإجتماعيّة.