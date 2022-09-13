خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الليرة.. ماذا قال عن دولار الـ1500؟

اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن "موازنة العام 2022 التي تُنجَز اليوم مع إشراف العام الحالي على الانتهاء ليس لها أهمية كبيرة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "تلك الموازنة ضرورية للبلد"، وقال: "أؤيّد إقرارها مع سيئاتها".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى حبيقة أنه " ليس ضروياً أن تترافق خطة التعافي الاقتصادي، التي يجري العمل عليها، مع الموازنة في اليوم نفسه".

أمّا عن سعر الدولار الجمركي، فأشار حبيقة إلى أنّ هناك لغطاً سيتّضح خلال النقاشات في الأيام المقبلة ومع صدور الموازنة، مؤكداً أنّه لا يمكن البقاء على سعر 1500 ليرة، كما لا يمكن اعتماد سعر السوق الحرة، مرجّحاً أن يكون السعر 12 أو 13 ألف ليرة.

وفي السياق، توقّع حبيقة مزيداً من الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الحرّة لارتباطه بالأوضاع في البلد، لاسيّما تشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي.