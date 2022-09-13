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لبنان

إنخفاض في الحرارة وأمطار.. إليكم تفاصيل طقس الأيّام المقبلة

Lebanon 24
13-09-2022 | 03:27
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحياناً ، مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة بخاصة فجر الخميس، يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية شمال البلاد في الفترة الصباحية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول  الى متقلب  ابتداءً من مساء الثلاثاء  بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا،  حيث يعود الى الاستقرار اعتباراً من يوم الخميس فتعود درجات الحرارة للارتفاع نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً مع رياح ناشطة من المتوقع ان تقارب ال 65 كلم/س في المناطق الشمالية قي الفترة المسائية، مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل،  يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية ليلا حيث يصبح الطقس غائمًا بسحب منخفضة و متوسطة.

 الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة بخاصة فجر الخميس، يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية شمال البلاد في الفترة الصباحية.

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بحيث تكون دون معدلاتها الموسمية يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم كما يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
 
 الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبداية انخفاض في نسبة الرطوبة.
 

-  الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة. 

-  الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

 - الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسّط الى سيء أحياناً على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر بسب تشكّل الضباب.

-  الرطوبة النسبية على الساحل بين: 55 و75 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

-  الضغط الجوي: 757ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,20

- ساعة غروب الشمس: 18,47
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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