ميقاتي: مستمرّون بجهودنا لتشكيل الحكومة ولنتجنّب السجالات العقيمة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل،في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها ولا يمكن القبول بها".

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وقال: "فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص".

موقف رئيس الحكومة جاء في خلال رعايته في السراي الحكومي، اليوم الثلاثاء، "خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024"، لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم، بدعوة من وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وقال ميقاتي: "تواصل حكومتنا العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما امكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعاف متكاملة بدأنا بها مع صندوق النقد الدولي. وان جلسات الموازنة العامة التي ستبدأ غدا في مجلس النواب تمثل دعامة اساسية من دعائم النهوض والحل، ونأمل ان تجري مناقشتها بروح التعاون الايجابي بين الجميع بعيدا عن الانتقاد السلبي او المزايدات، لاننا لا نملك ترف الوقت او السجال في ظل هذا الكم الهائل من المشكلات".

اضاف: "التحدي الاساسي الماثل امامنا يتمثل بوقف نزيف الهجرة الذي يستنزف شبابنا وشاباتنا واعادة الثقة اولا بالوطن وقدراته ومن ثم بمعالجة عوامل الانهيار التي اوقفت بشكل كبير الدورة الاقتصادية في البلد".

وختم: "لا لليأس والحزن. لا لتشجيع نزيف الهجرة او لتيئيس شبابنا وتشجيعهم على الرحيل. نعم للبقاء في لبنان مهما بلغت التحديات، وباذن الله نتعاون جمعنا لتجاوز الصعوبات ووضع الوطن مجددا على سكة التعافي الاقتصادي والمالي".

كلمة كلاس



وقال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في كلمته: "تحية تقدير ، بإسم شابات و شباب و أجيال لبنان، أرفعها الى مقام دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي رعى مشروع حقوق الشباب من خلال إنجاز "السياسة الشبابية"في حكومته سنة 2012 ، و أصرَّ على إقرار "خطة عملها التنفيذية"في مجلس الوزراء سنة 2022 ، إنتصاراً لدور الشباب و حمايةً لحقوقهم وتأكيداً على تشاركيتهم في رسم مستقبل لبنان و تحصين مجتمعنا ، حَقّاً و خُلُقاً و سلوكاً و فِعلاً و تفاعلاً و ريادةً و مبادرةً..!



إنها إحتفاليةُ الثقة بالشابات و الشباب وقدراتهم وامكاناتهم و مهاراتهم ، بأن يكونوا مؤهَّلين وفي جهوزيةٍ دائمة لخدمة الوطن ، على مستوى كل مراتب الواجب وتراتبية المسؤوليات..!

السياسة الشبابية، هي إستراتيجية وطنية تنجزها الحكومة و تقرُّها و تعمل لإعتمادها و تنفيذها ، لتكون خطّةَ نهوضٍ مجتمعية شاملة ، يتعاون لتحقيقها المجلسُ النيابي و الوزاراتُ والمؤسساتُ ذات الصلة ، بما يضعُ أساسياتِ نظرية "التكامل الدائري"في مسيرة المسؤوليات الوطنية ومسار المهام الاجتماعية ويجعل من جيل الشباب مرتكز عناية الدولة،تشريعاً وحمايةً وتنفيذاً ، وصولاً آلى إحقاق الحقوق و إقرارها والاعتراف بها و فرض تنفيذها واقعاً".



وقال: "السؤال الألحُّ : مَنْ يحمي شباب لبنان من مخاطر و إرتكابات و إجرامات بعض المؤسسات المرخَّصة و المنتحلة صفة الجامعات ؟ هنا ، التدقيق الجنائي الاكاديمي أوجَبُ و أثمَرُ ولوْ أخطر..! ثم مَنْ يوفِّرُ للشباب تعليماً سليماً راقياً بعيداً عن تبييض الشهادات و تزوير الافادات و الشك بصحة و قانونيةِ إختصاصاتهم و تصنيف الجامعات في اسواق العمل..؟ ومَنْ يُوعيّ و يُحصن شبابنا ضد المخدرات و الإدمان ؟ ماذا قدمنا لهم او ماذا سنقدم لهم؟؟".

وأضاف: "شبابنا لا يعشقون الهجرة ، هم إِضطرّوا للسفر ، طلبًا للعلم و بحثًا عن مورد رزق أوْ يأساً من وضع. مسؤوليتنا ان نلاقيهم الى منتصف الطريق ، و نأخذ بأياديهم ونقول لهم ( لبنان لكم..الغدُ لكم.. سافروا لا تهاجروا)".



وتابع: "نحن قلنا كلمتنا و اتخذنا قرارنا اننا مع الشباب اللبناني لنيل كل حقوقه و تأهيله لأن يكون قياديا وطنياً و ان نوفر له كل وسائل الوصول الى المعلومات و الحصول على الحقوق، و ان نحميه بقراراته و ندعمه في خياراته.. والباقي، هو أن نعمل معاً: حكومة و مدرسة و جامعة و مجتمعاً و مؤسسات دستورية ، للحفاظ على شبابنا وحمايتهم من كل خطر يستهدف حريتهم و وجودهم بعيدًا عن الوصايات تحت أيِّ مُسمّى كانت".



المنسق المقيم للأمم المتحدة



ورأى ممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالانابة أدوار بغبيدير ان الاحتياجات الانسانية للمراهقين والشباب تتطلب جهودا متضافرة ومتوحدة لدعم الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.عندما نتحدث عن الشباب، نتحدث عن عدم المساواة، فالشباب يتأثرون بالازمات العالمية المترابطة، ولقد انخفضت عمالة الشباب الى نحو 39 مليون شاب في العالم، كما ان نحو 24 مليون شاب وشابة في العالم معرضين لعدم الدخول إلى المدرسة هذا العام.



وتابع: "1 من 4 من شباب في لبنان هم على المسار الصحيح للتعلم. انخفض الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60 بالمئة عام 2021 الى 43 بالمئة في العام الدراسي الحالي. وثلث الشباب في لبنان ليسوا في التعليم والتدريب والعمل. وارتفع عدد الشباب الذين يغادرون البلد. ومنذ العام 2019 ارتفع نسبة استنزاف الشباب والرأس المال البشري. ولكن لبنان لا يزال يمتلك رصيدا كبيرا، ولديه الجيل الملهم والماهر من الشباب والشابات وهو ضروري لانتعاش البلاد وتطورها".



وأردف: "بهذه الروحية تمت صياغة خطة عمل السياسة الوطنية للشباب ليتمكن الشباب من المساهمة في تقدمهم ورفاههم وهي ترتكز الى خمس ركائز هي: الخصائص الديموغرافية والهجرة، العمالة والمشاركة الاقتصادي، المشاركة السياسية، التعليم والثقافة والصحة".



واعتبر أن "خطة العمل التي تطلق اليوم تستجيب للالتزامات الوطنية التي اعلنتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر عمان في أيار الماضي".



وعبّر بالنيابة "عن أسرة الأمم المتحدة عن الامتنان لدولة الرئيس ميقاتي وفريقه لالتزامه الدائم الى جانب الشباب في لبنان"، كما "عبّر عن تقديره أيضا لوزير الشباب والرياضة".



خيامي



وعرض المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي المفاصل الاساسية لـ"خطة عمل السياسة الوطنية للشباب"، فقدّم معلومات أساسية حول مراحل وضعها وتفاصيلها والجهات المشاركة فيها والأهداف البعيدة المدى والأولويات وهي الخصائص الديموغرافية والهجرة، العمالة والمشاركة الاقتصادية، الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية، التعليم والثقافة، الصحة والسلوكيات البالغة الخطورة، كما تحدّث عن تشكيل لجنة وزارية للمتابعة وعن إطلاق المجلس الأعلى للشباب.



الحضور