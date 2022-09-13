مؤسسة مياه البقاع تواصل التصليحات لتخفيف هدر المياه في محطة جديتا

تواصل مؤسسة مياه البقاع، بالتعاون مع مؤسسة سلوم الانسانية، العمل على اجراء بعض التصليحات التي أدت الى تخفيف هدر المياه بشكل كبير، مما سيتيح زيادة كميات المياه الى أهالي جديتا وباقي القرى التي تتغذى من نبع جديتا.

Advertisement

وعملت رئيسة دائرة التوزيع في المؤسسة بولا حاوي، على ضبط وصيانة شبكات التوزيع ومخارج المياه، في حين تفقد رئيس مصلحة محطات الضخ خليل عازار اعمال الصيانة في محطة جديتا.

من جهته، اكد ابراهيم سلوم الذي قدم مشروع الطاقة الشمسية لمصلحة المحطة ان "كل الجهود تهدف الى العمل الجاد من اجل استفادة جميع المواطنين من جديتا الى شتورا ومكسه وجلالا وتعلبايا وسعدنايل".

اشارة الى ان ورشة التصليحات وضبط مخارج المياه تتم بالتعاون مع أهالي جديتا والمهندس جورج خزاقة وبعض شبان البلدة.