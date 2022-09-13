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لبنان

84 سورياً في طرابلس بقبضة الجيش.. ما الذي كان يُحضّره هؤلاء؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 04:25
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 12 /9 /2022، ولدى توافر معلومات حول قيام أشخاص في منطقة المعرض – طرابلس بالتحضير لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية انطلاقاً من ميناء المدينة، توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة المذكورة وأوقفت 84 سوريّاً ولبنانياً واحداً، وسلم الموقوفون إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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ومساء أمس الإثنين، كشف "لبنان24" في تقرير له أنّ الجيش تمكن من توقيف عددٍ كبير من الأشخاص شمال لبنان، أثناء محاولتهم السفر بحراً بطريقة غير شرعيّة باتجاه أوروبا.
 
وبحسب تقرير "لبنان24"، فإنّ عملية التوقيف حصلت خلال الساعات الماضية عبر قوة عسكريّة، وجرى اقتياد المُهاجرين إلى التحقيق.
 
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