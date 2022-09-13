84 سورياً في طرابلس بقبضة الجيش.. ما الذي كان يُحضّره هؤلاء؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 12 /9 /2022، ولدى توافر معلومات حول قيام أشخاص في منطقة المعرض – طرابلس بالتحضير لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية انطلاقاً من ميناء المدينة، توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة المذكورة وأوقفت 84 سوريّاً ولبنانياً واحداً، وسلم الموقوفون إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

تمكن من توقيف عددٍ كبير من الأشخاص شمال لبنان، أثناء محاولتهم السفر بحراً بطريقة غير شرعيّة باتجاه أوروبا.

ومساء أمس الإثنين، كشففي تقرير له أنّ الجيش