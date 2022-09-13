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لبنان

كيلو الحامض ينافس الدولار... أسعار "و لا بالخيال" (صورة)

Lebanon 24
13-09-2022 | 04:33
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سجل سعر مبيع كيلو الحامض في الأسواق والمحال التجارية ارتفاعا ملحوظا، ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، يتم بيع الكيلو الواحد بـ65 الف ليرة لبنانية.
 
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