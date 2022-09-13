كيلو الحامض ينافس الدولار... أسعار "و لا بالخيال" (صورة)

سجل سعر مبيع كيلو الحامض في الأسواق والمحال التجارية ارتفاعا ملحوظا، ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، يتم بيع الكيلو الواحد بـ65 الف ليرة لبنانية.

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