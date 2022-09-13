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لبنان
اقفال بلدية حلبا... ما هو السبب؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
04:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من العمال والموظفين في بلدية حلبا باقفال مكاتب البلدية وأبوابها معلنين التوقف عن العمل لحين تحقيق مطالبهم وقبض رواتبهم المتأخرة.
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بلدية
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