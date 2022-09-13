اقفال بلدية حلبا... ما هو السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من العمال والموظفين في بلدية حلبا باقفال مكاتب البلدية وأبوابها معلنين التوقف عن العمل لحين تحقيق مطالبهم وقبض رواتبهم المتأخرة.

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