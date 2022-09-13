Advertisement

لبنان

خطوة استفزّت الناشطين.. نواب "التغيير" يزورون باسيل

Lebanon 24
13-09-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-990045-637986666043618188.jpg
Doc-P-990045-637986666043618188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "الجديد" بأنّ وفداً من نواب التغيير زار مركزيّة "التيار الوطني الحر" للقاء رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، بحضور النواب ندى البستاني، غسان عطالله وجورج عطالله.
Advertisement
 
وضمّ وفد نواب "التغيير" كلاً من: ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ملحم خلف، فراس حمدان، سينتيا زرازير.
 
وتزامناً مع انتشار خبر الزيارة، أبدى ناشطون عبر مجموعات "ثورية" امتعاضاً شديداً مما فعله هؤلاء النواب، فقال أحدهم: "خطوة غير متوقعة ومُستفزّة من هؤلاء أن يذهبوا لزيارة باسيل، وهم قالوا إنّ الأخير شريك بالفساد.. كيف يمكنهم ذلك؟". بدوره، قال ناشط آخر: "ما يجري أمرٌ مُستهجنٌ جداً وغير مقبول". 
 
بدورهم، اعتبر ناشطون آخرون أنّه من الطبيعي والبديهي أن يزورَ النواب مختلف الكُتل السياسية في ظلّ السعي المرتبط باستحقاق رئاسة الجمهورية. 
 
وقال أحد الناشطين: "الزيارة عادية، ولا يمكننا إلغاء أي أحد".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2022-09-13
05:27 | 2022-09-13
05:15 | 2022-09-13
05:00 | 2022-09-13
04:55 | 2022-09-13
04:46 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website