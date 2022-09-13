خطوة استفزّت الناشطين.. نواب "التغيير" يزورون باسيل

أفادت قناة "الجديد" بأنّ وفداً من نواب التغيير زار مركزيّة "التيار الوطني الحر" للقاء رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، بحضور النواب ندى البستاني، غسان عطالله وجورج عطالله.

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وضمّ وفد نواب "التغيير" كلاً من: ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ملحم خلف، فراس حمدان، سينتيا زرازير.

وتزامناً مع انتشار خبر الزيارة، أبدى ناشطون عبر مجموعات "ثورية" امتعاضاً شديداً مما فعله هؤلاء النواب، فقال أحدهم: "خطوة غير متوقعة ومُستفزّة من هؤلاء أن يذهبوا لزيارة باسيل، وهم قالوا إنّ الأخير شريك بالفساد.. كيف يمكنهم ذلك؟". بدوره، قال ناشط آخر: "ما يجري أمرٌ مُستهجنٌ جداً وغير مقبول".

بدورهم، اعتبر ناشطون آخرون أنّه من الطبيعي والبديهي أن يزورَ النواب مختلف الكُتل السياسية في ظلّ السعي المرتبط باستحقاق رئاسة الجمهورية.