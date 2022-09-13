كرم: ملتزمون النضال لأجل الهوية

أكد النائب الدكتور فادي كرم "التزام النضال بكل جوانبه لاجل الهوية"، مشدداً على أهمية "ذكر الشهداء سنوياً، لما لتضحياتهم من فضل على بقاء الوطن والوجود الحر".



كلام كرم جاء عقب قداس أقامه مركز "القوات اللبنانية" في بحبوش عن راحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية.

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