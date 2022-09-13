أصحاب محطات المحروقات "يئنّون": لن نقبل بهذه المهزلة

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أشار أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات حسن جعفر إلى أنه "عطفاً على التقلبات النارية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فإن وضعنا اليوم كمحطات أصبح مزرياً ومأسوياً، ونتجه بشكل سريع نحو الإفلاس نتيجة فرق سعر صرف الدولار المعتمد من قبل الوزارة و سعر صرف الدولار في السوق السوداء".وقال في بيان: "فنحن اليوم كمحطات لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحمايتنا من الإفلاس و هو ما حصل بالفعل مع العديد من المحطات وأدى إلى اقفالها بسبب تآكل رأسمالها، لذا نطالب وزارة الطاقة ومديرية النفط بوضع حل جذري لهذه المعضلة وعدم رمي المسؤوليات على بعضهم البعض".وأضاف: "لن نقبل بهذه المهزلة التي تكبدنا خسائر يومية هائلة، فهذا الوضع سيؤدي إلى تفلت الأسعار على المحطات وإقفال العديد منها للحد من خسائرها"، لافتا الى ان "المسؤول الأول والأخير هو وزارة النفط ومديرية النفط، لذا نطالبهم بإصدار جدول تركيب اسعار يومي عادل حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع حمايتنا بهامش خمسمئة ليرة على الاقل لكل دولار اميركي وليس اقل من ذلك".وختم:"نطالب مرارا وتكرارا بوضع حل لموضوع العمولات المفروضة على المحطات من قبل بعض الشركات المستوردة والتي تتراوح بين 1 و2%، علماً ان هذه العمولات من غير المنطقي ان تفرض علينا كمحطات".