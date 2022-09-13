Advertisement

لبنان

التيار المستقل: الرئيس يريد البقاء او التوريث خلافاً للدستور

Lebanon 24
13-09-2022 | 05:44
A-
A+
Doc-P-990067-637986701163198190.jpg
Doc-P-990067-637986701163198190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المكتب لسياسي في التيار المستقل إلى أنه "بالأمس القريب في الدولة البريطانية، بعد وفاة الملكة انتقل الملك لابنها الاكبر، وفي لبنان الدستور ينهي رئاسة رئيس الجمهورية حكماً بعد ست سنوات من انتخابه، ولكن للأسف مع الرئيس الحالي، مع كل المآسي التي اصابت لبنان وشعبه خلال عهده، يريد البقاء او التوريث خلافا للدستور، وهذا لايجوز ولن يحدث بتاتاً".
Advertisement

وأضاف في بيان إثر اجتماعه أن "ولاية الرئيس تنتهي وفقاً للدستور بتاريخ 31 تشرين الاول. وفي حل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الحكومة الحالية تتابع تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس النيابي الذي عليه بحكم الدستور انتخاب الرئيس الجديد قبل أي عمل آخر".

ولفت البيان الى أن المجتمعين عرضوا "المخاطر التي تحيط بالمستنقع اللبناني بدءا بعدم دعوة  رئيس المجلس النيابي كما وعد  بانتخاب رئيس للجمهورية في اليوم الاول لفترة الانتخاب المحددة ومغامرة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضي تحقيق عدلي رديف للقاضي بيطار خلافاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية، متناسين استمرار وزير المال في عرقلة التحقيق بجريمة المرفأ بعدم  توقيعه مرسوم تشكيل رؤساء غرف محاكم التمييز... والإساءة الى العدالة ومصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ونحر مبدأ فصل السلطات الذي يشكل المدماك الأساسي للنظام اللبناني الديمقراطي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-13
10:44 | 2022-09-13
10:41 | 2022-09-13
10:20 | 2022-09-13
10:17 | 2022-09-13
10:00 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website