بين برج البراجنة وصحراء الشويفات... هذا ما قامت به المخابرات

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة المواطن "أ.ص" لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم السرقة وإطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية، بحسب بيان قيادة الجيش– مديرية التوجيه.وأشار البيان إلى أن دورية أخرى من المديرية المذكورة أوقفت في منطقة صحراء الشويفات السوري (ع.خ.) والفلسطيني (ص.ش.) و(م.ز.) مكتوم القيد، لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مبالغ مالية.وختم البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".