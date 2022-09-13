Advertisement

لبنان

بين برج البراجنة وصحراء الشويفات... هذا ما قامت به المخابرات

Lebanon 24
13-09-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-990070-637986704707014252.jpeg
Doc-P-990070-637986704707014252.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة المواطن "أ.ص" لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم السرقة وإطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية، بحسب بيان قيادة الجيش– مديرية التوجيه.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن دورية أخرى من المديرية المذكورة أوقفت في منطقة صحراء الشويفات السوري (ع.خ.) والفلسطيني (ص.ش.) و(م.ز.) مكتوم القيد، لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مبالغ مالية.

وختم البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-13
10:44 | 2022-09-13
10:41 | 2022-09-13
10:20 | 2022-09-13
10:17 | 2022-09-13
10:00 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website