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لبنان
العلامة ياسين: نرفض محاولات تحويل قوات حفظ السلام الى قوات احتلال
Lebanon 24
13-09-2022
|
06:09
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اعتبر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن "قوات "اليونيفيل" لم تحرر الارض ولم تحم الشعب، بل المقاومة، ونحن نرفض محاولات المشروع الصهيو-اميركي تحويل قوات حفظ السلام الى قوات احتلال بعد هزيمة العدوين الصهيوني والتكفيري، وذلك برعاية دولية عبر الامم المتحدة التي باتت عاجزة حتى عن الشجب والاستنكار".
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وقال في كلمة له في وادي السلوقي بمناسبة اربعين الامام الحسين (ع) وأربعين عاماً على انطلاق المقاومة إن "الامام الصدر اسس لوطن السيادة الذي استباحه الفاسدون والتابعون، ولا طريق لخلاص لبنان إلا بالعودة لتلك الأسس والبناء عليها".
وأضاف : "إن البحث في الاستراتيجية الدفاعية يجب ان ينطلق من قاعدة إشراك جميع الاطياف اللبنانية في الدفاع عن الوطن وليس كما يتبجح بعض أذلام السفارات التي تحاصر لبنان خدمة للكيان الصهيوني".
وتابع ان العملية السياسية في لبنان يجب ان تكون في خدمة قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة وليست راضخة لهذه السفارة او تلك المصالح الشخصية او الطائفية".
وتابع ياسين: "ان مقاومة العدو التي انطلقت من الصفر ولم تهتم لا بالوقت ولا الامكانات ولا القدرات وحصدت النصر بعد سنوات طويلة وهكذا يجب محاربة الفساد في لبنان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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