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لبنان

ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان قريباً.. بيانٌ يكشف التفاصيل

Lebanon 24
13-09-2022 | 06:22
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أعلن منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة، السيد ادوارد بيجبدير، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق الإنساني للبنان سيخصص 8 مليون دولار من أجل تلبية الحاجات الملحّة للفئات الأكثرعرضة للخطر وتعزيز الاستعداد لحلول فصل الشتاء.
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بيجبدير إن "العائلات الأكثرعرضة للخطر في لبنان تواجه صعوبات للوصول إلى المياه وللخدمات المنقذة للحياة، كما لا يمكنها تحمل كلفة الأسعار الباهظة للسلع الأساسية، ما يدفعهم إلى أخذ تدابير يائسة من أجل البقاء على قيد الحياة"، وأضاف: "علينا أن نتصرف فوراً من أجل تجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني".
ويوفر هذا التخصيص من الصندوق الإنساني للبنان، مساعدات طارئة ومنقذة للحياة لجميع الفئات المجتمعية، ليضمن الحد الأدنى من استمرارية خدمات المياه إليهم وعودة أطفالهم إلى المدراس، كما يوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في فصل الشتاء.

ويعطي هذا التخصيص الأولوية لـ17 مشروعاً قطاعياً ومتعدد القطاعات في مجالات التعليم وحماية الأطفال وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، في المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات إلى أعلى المستويات. وأكثر من نصف هذا التمويل يستهدف لبنانيين، وسيخصص الباقي للمهاجرين ولاجئي فلسطين واللاجئين السوريين.
 
وتماشياً مع رؤية الصندوق الإنساني للبنان بتعزيز الجهود المحلية في لبنان، سيتم تخصيص نسبة 29% من هذا التمويل للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية.

ومنذ بداية العام وحتى اليوم، خصصت صناديق التمويل الجماعي، التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مبلغ 32 مليون دولار للبنان.
 
وفي تصريح له، قال بيجبدير: "إنني ممتن للغاية لدعم المانحين وثقتهم في الصندوق الإنساني للبنان كأداة تمويل مهمة لتحقيق استجابة مرنة وفعالة ومنسقة في إطارمقاربة تشمل لبنان بأكمله".

 
 
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