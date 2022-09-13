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لبنان
السعر إرتفع... إليكم ثمن طن الترابة الجديد
Lebanon 24
13-09-2022
|
06:38
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وستماية وستين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 14/9/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء 20/9/٢٠٢٢ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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