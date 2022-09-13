لقاء بين الخطيب وسفير قطر... ماذا دار بينهما؟

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أمل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "يحظى لبنان بدعم اشقائه العرب والمسلمين خصوصاً دولة قطر التي وقفت على الدوام مع لبنان في الازمات والمحن".كلام الخطيب جاء خلال استقباله السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، الذي قدم التعازي للشيخ الخطيب في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام الشيخ عبد الأمير قبلان، وجرى التباحث في التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.وشكر الخطيب للسفير القطري زيارته، متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام الاستقرار والازدهار.