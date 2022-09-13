رصاصة طائشة تُصيب سيّدة في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة السيدة "ج.س" من بلدة عكار العتيقة، برصاصة طائشة.



وقد نقلت على اثرها الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.

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