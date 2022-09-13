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لبنان

رصاصة طائشة تُصيب سيّدة في عكار

Lebanon 24
13-09-2022 | 06:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة السيدة "ج.س" من بلدة عكار العتيقة، برصاصة طائشة.

وقد نقلت على اثرها الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
 
 
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رصاصة طائشة

عكار

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