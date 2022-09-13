حزب "الكتائب" يقاطع جلسة الموازنة.. ونداءٌ إلى المناصرين

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" جميع المناصرين والأصدقاء، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ40 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، وذلك عند الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء 14 أيلول، في ساحة ساسين - الأشرفية.

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وأشار الحزب في بيان إلى أنّ القوى الأمنية ستعمل على قطع الطرقات المؤدية الى ساحة ساسين اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وسيتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية لاستكمال التحضيرات.