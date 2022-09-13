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لبنان

حزب "الكتائب" يقاطع جلسة الموازنة.. ونداءٌ إلى المناصرين

Lebanon 24
13-09-2022 | 06:44
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دعا حزب "الكتائب اللبنانية" جميع المناصرين والأصدقاء، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ40 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، وذلك عند الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء 14 أيلول، في ساحة ساسين - الأشرفية.
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وأشار الحزب في بيان إلى أنّ القوى الأمنية ستعمل على قطع الطرقات المؤدية الى ساحة ساسين اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وسيتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية لاستكمال التحضيرات.
 
إلى ذلك، أعلن الحزب أنّ كتلة نواب "الكتائب" لن تشارك في جلسة مناقشة الموازنة التي جرى تحديدها في هذا اليوم، معتبراً أن "هذا النهار يوم حداد وطني على رئيس الـ10452 كلم".
 
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