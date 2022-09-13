الخوراسقف مارون كيوان ترأس قداسا في كنيسة مار مارون في بيت الدين

بدعوة من عائلة كرم في بيت الدين ترأس الخوراسقف مارون كيوان ممثلا راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار قداسا في كنيسة مار مارون بيت الدين على نية عائلة كرم في لبنان وبلاد الإنتشار، عاونه كاهن الرعية الخوري طانيوس طانيوس، في حضور رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، ورئيس جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الإنتشار المهندس مارون كرم، نائب رئيس بلدية بيت الدين الاستاذ جوزف كرم ، مختار بيت الدين الأستاذ مارون غياض، أعضاء الجامعة وحشد من الشخصيات والمؤمنين وعائلة كرم.

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بعد الانجيل المقدس ألقى الخوراسقف كيوان عظة أمل فيها أن يخرج لبنان من أوضاعه الصعبة، داعيا أبناء عائلة كرم الى التكاتف والتضامن من أجل خير العائلة.

وبعد القداس أقامت العائلة حفلا تكريميا لرئيس الرابطة المارونية ولرئيس الجامعة في صالون الكنيسة وأكد منظم الحفل الأستاذ عبدو كرم في كلمته أن جذور عائلة كرم تمتد إلى أقاصي العالم وفي كل لبنان،وساهمت العائلة في تطور وتقدم المؤسسات التي كانوا قيمين عليها،وحملوا بلدهم لبنان في قلوبهم أينما حلوا في كل العالم،وأكد أن السفير كرم الذي نكرمه اليوم هو شخصية كرمية بإمتياز ومثل لبنان لدى المنظمة الفرانكوفونية وتبوأ مناصب رفيعة المستوى وآخرها إنتخابه العام 2022 رئيسا للرابطة المارونية، كما نوه بالجهود التي يبذلها رئيس الجامعة المهندس مارون كرم من اجل ربط وجمع ابناء العائلة في لبنان وبلدان الانتشار.

بعدها قدم الأستاذ عبدو كرم درعا تقديريا لكل من السفير كرم ولرئيس الجامعة.

السفير كرم أثنى على بادرة عائلة كرم في تكريمه، والتضامن والتكاتف فيما بينها من أجل مصلحة وخير العائلة والوطن، مشددا على أنه مستمر في بذل الجهود من أجل لبنان وترابط أفراد العائلة.

كما تحدث رئيس الجامعة شاكرا السفير كرم على مشاركته وحضوره القداس على نية عائلة كرم كما على دعمه المستمر للبنانيين أينما وجدوا وخصوصا عائلة كرم، شاكرا ابناء العائلة في بيت الدين وعلى رأسهم الاستاذ عبدو كرم وكل من ساهم في تحضيرات هذه المناسبة على لفتتهم الكريمة التي من شأنها شد الأواصر والروابط بين افراد العائلة المقيمين والمنتشرين، كما خص بالشكر سيادة المطران عمار ممثلا بالخورأسقف كيوان على ترؤسه هذا القداس وعلى عظته القيمة، واكد ان هذا التكريم هو لكل فرد من عائلة كرم ، معاهدا على الاستمرار في الخدمة والدعم لجميع ابناء الجامعة.

وفي الختام شرب الحضور نخب المناسبة وجرى قطع قالب من الحلوى بمباركة الخورأسقف كيوان.