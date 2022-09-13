Advertisement

صدر عن اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات البيان التالي: "استمعت اللجنة للنقاش في قانون الشراء العام واجرت تعديلات لتسهيل تطبيق قانون الشراء العام في المادتين 46 و101 مما يسهل تطبيق قانون الشراء العام، في ما خص البلديات واتحادات البلديات والاجهزة الامنية والعسكرية لناحية المستشفيات والمراكز الطبية".