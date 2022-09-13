توقيع الكتاب الجديد الصادر في فرنسا عن الرئيس بشير الجميّل

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أقامت مؤسسة بشير الجميّل حفل توقيع على الكتاب الجديد الصادر في فرنسا عن الرئيس بشير الجميّل في الذكرى الأربعين لإستشهاده، وذلك في باحة بيت الكتائب الأشرفية بحضور الكاتبين الفرنسيين يان بالي وإيمانويل بيزه وحشد من الشخصيات السياسية والفكرية و الأدبية.حضر الاحتفال السيدة صولانج بشير الجميّل والسيدة يمنى الجمّيل زكّار مديرة مؤسسة بشير الجميّل والنائبان سليم الصائغ و نديم الجميّل، ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، نائب رئيس حزب الكتائب المحامي جورج جريج وعدد من أعضاء المكتب السياسي، الدكتور فؤاد أبوناضر، وفد من القوات اللبنانية، رئيس اللجنة الأولمبية بيار الجلخ، الدكتور جورج فريحة، المحامي ايلي أسود وعدد من رفاق بشير.