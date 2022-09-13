السفير البابوي في عين التينة...

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البابوي في لبنان المطران جوزيف سبيتيري، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وكان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة واخر التطورات .الرئيس بري استقبل ايضاً وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب حيث جرى بحث في اخر المستجدات، وغادر بوحبيب دون الادلاء بتصريح.