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لبنان

بعدما أقفلوا بلدية حلبا... رجل أعمال "يفكّ أزمة" الموظفين!

Lebanon 24
13-09-2022 | 08:05
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بادر رجل الأعمال ربيع الحلبي، بعد الاعتصام الذي نفذه موظفو بلدية حلبا واقفالها منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم، الى دفع رواتب الموظفين على نفقته الخاصة.
 
وإثر ذلك، أعيد فتح البلدية أبوابها في حضور الحلبي وفعاليات حلبا وعاد العمل إلى طبيعته في الأقسام كافة.

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المصدر: الوكالة الوطنية
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