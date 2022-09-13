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لبنان

هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2022 | 08:14
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علم "لبنان24" أنّ النائبة سينتيا زرازير، غادرت الاجتماع الذي عقده، نواب "التغيير"، اليوم الثلاثاء، مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
 
 وكانت زرازير شاركت في الزيارة التي قام بها نواب "التغيير" لمركزية "الوطني الحر"، إلا أن ما تبيّن هو أنها لم تحضر سوى في الدقائق الأولى من الاجتماع الذي عُقد مع باسيل.

مصادر مقرّبة من زرازير كشفت لـ"لبنان24" أنّ "الأخيرة لم تتحمّل الاستمرار بالمشاركة في اللقاء"، نظراً لما اعتبرته المصادر "كمّ النفاق الذي أدّاه باسيل في كلامه أمام الوفد"، وأضافت: "حقاً، النفاقُ كان كبيراً جداً، وبالتالي، فإن زرازير لم تتحمّل ذلك فغادرت الاجتماع".

في المقابِل، اعتبرت مصادر على صلة بباسيل أن زرازير في الأساس لم تكُن راغبة بحضور الاجتماع، لكنّها اضطرت لذلك لضرورات التصوير، وعندما انتهى ذلك غادرت الاجتماع.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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