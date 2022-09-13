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لبنان

لبنان يتصدّر قائمة دوليّة برقمٍ مثير للقلق.. ما هي؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 10:00
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كشف الاقتصادي الأميركي المعروف ستيف هانكي، وهو أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جونز هوبكنز" عن قائمة جديدة بالبلدان التي تواجه ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضّخم. 
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وأظهرت القائمة التي تضمّ 20 بلداً، وجود 5 دولٍ عربية بينها، وقد جاء لبنان في المرتبة الثالثة بعد زيمبابوي وكوبا، في حلت السودان وسوريا ومصر والجزائر في المراتب 16 و 17 و 18 و 19 على التوالي. أما تركيا.
 
ويتبيّن أن أكبر نسبة زيادة في التضخم السنوي على الإطلاق بين 20 دولة سجلتها زيمبابوي، التي جمح التضخم فيها بنسبة 477% وفقاً للإحصاءات الرسمية، بينما حلت كوبا ثانية بزيادة بلغت نسبتها 158%، ثم لبنان 136%، فتركيا 134% وميانمار 127%.

وفي المركز السادس، فنزويلا التي ارتفع فيها التضخم السنوي بنسبة 125%، ثم سريلانكا سادسة بزيادة تضخم بلغت 106%، وغانا سابعة 80%، ولاوس ثامنة 78%، وأوكرانيا تاسعة 68%، والأرجنتين عاشرة بزيادة التضخم فيها 62% خلال سنة.

وضمّت اللائحة أيضاً سيراليون التي زاد فيها معدل التضخم السنوي بنسبة 50%، باكستان 46%، مالاوي 44%، نيجيريا 41%، السودان 39%، سورية 39%، مصر 34%، الجزائر 27%، وأخيرةً في المرتبة الـ20 حلّت كولومبيا 26%.

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