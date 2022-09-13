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لبنان

حريق في أرض محاذية لاوتوستراد البالما

Lebanon 24
13-09-2022 | 09:17
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اندلع حريق اطارات ونفايات داخل احدى الاراضي المحاذية لاوتوستراد طرابلس - بيروت عند نقطة البالما، فيما حضرت فرق الاطفاء الى المكان وسيطرت عليه.
 
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حريق

البالما

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