جعجع لرئيسة وزراء المملكة المتحدة: نقود معركة استعادة سيادة الدولة

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أبرق رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الى رئيسة وزراء المملكة المتحدة إليزابيث تراس مهنئاً باسم الحزب وباسمه، بفوزها كزعيمة لحزب المحافظين البريطاني، وبتعيينها رئيسة وزراء للمملكة المتحدة. وفي ما يلي نص الرسالة:"حضرة رئيسة الوزراء،بإسمي الشخصي وباسم حزب القوات اللبنانية أتقدم من حضرتكم بتهاني الحارة لمناسبة فوزكم كزعيمة لحزب المحافظين البريطاني، وبالتالي، تعيينكم رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة.يأتي تسلمكم للمسؤولية في أوقات صعبة تمر بها المملكة المتحدة والعالم بأسره، حيث هناك حاجة ماسة إلى قيادتكم المميزة على المستوى الوطني كما على الساحة الدولية.إن الظروف الآنية الحرجة، اضافة إلى تعقيدات الوضع الدولي، تزيد من تفاقم معاناة الشعب اللبناني والأزمات السياسية والاقتصادية المتعمدة التي يواجهها لبنان، في ظل طبقة حاكمة لا مبالية وعديمة المسؤولية.بصفته صاحب الكتلة الأكبر في مجلس النواب اللبناني، يتعاون حزب القوات اللبنانية مع المجموعات المعارضة الأخرى، ويقود بالتالي معركة استعادة سيادة الدولة اللبنانية وسلطة مؤسساتها، كما تعزيز حقوق مواطنيها في التمتع بحياة كريمة ومحاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات اللازمة.نعتمد في مساعينا هذه على الدعم الثابت من قبل العالم الحر، أي المملكة المتحدة وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم.لقد التزمت المملكة المتحدة دعم لبنان الدائم عبر تحسين قدرات قواته الأمنية والعسكرية لا سيما الجيش اللبناني، وتقديم الدعم والمساعدات الانسانية العاجلة لشعبه خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.إننا نعتز بصداقتنا مع شعب وحكومة المملكة المتحدة، من منطلق التزامكم المخلص بقيم الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهي مبادئ نتشاركها ونناضل جميعاً من أجلها.حضرة رئيسة الوزراء تراس،إنني على قناعة أن شعب المملكة المتحدة تحت قيادتكم، يتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر أماناً. كذلك يتطلع اللبنانيون الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على مواجهة التحديات الحالية ووضع البلاد على مسار الإنقاذ الصحيح.إننا نجدد ثقتنا في دور المملكة المتحدة ونتطلع إلى استمرار علاقة مثمرة مع حزبكم وحكومتكم على حد سواء لما فيه مصلحة بلدينا والأمور ذات الاهتمام المشترك.وفقكم الله في مسؤوليتكم الجديدة، على أمل النجاح في تحقيق تطلعاتكم خدمة للشعب البريطاني والعالم".