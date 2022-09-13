أطلقا النار عليه تحت الجسر في الميناء!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولَين على متن دراجة ناريّة، حاولا سرقة المواطن ر.ض، بالقرب من سنترال الميناء، تحت الجسر. وعندما فشلا في محاولتهما، قاما بإطلاق النار عليه، وأصاباه في قدمه.

وتولت فرق الصليب الاحمر إسعاف الجريح ونقله الى المستشفى.