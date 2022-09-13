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لبنان
أطلقا النار عليه تحت الجسر في الميناء!
Lebanon 24
13-09-2022
|
10:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولَين على متن دراجة ناريّة، حاولا سرقة المواطن ر.ض، بالقرب من سنترال الميناء، تحت الجسر. وعندما فشلا في محاولتهما، قاما بإطلاق النار عليه، وأصاباه في قدمه.
وتولت فرق الصليب الاحمر إسعاف الجريح ونقله الى المستشفى.
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