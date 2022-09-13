Advertisement

لبنان

"الإعتدال الوطني": نتجه إلى التحفظ على إقرار الموازنة

Lebanon 24
13-09-2022 | 10:44
A-
A+
Doc-P-990165-637986880278127871.png
Doc-P-990165-637986880278127871.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد تكتل "الإعتدال الوطني" إجتماعه الدوري بحضور أعضائه وأمين سر التكتل في مكتبه في جل الديب للبحث  في آخر التطورات على الساحة السياسية.
 
وبحث التكتل، بحسب بيان، بنود الموازنة وأكد أن "هذه الموازنة تأتي خارج المهل الدستورية وبأرقام وهمية غير متوازنة بين إيراداتها ونفقاتها ولم تلحظ أي أنواع من الحماية الإجتماعية، وعليه نتجه إلى التحفظ على إقرارها إلا إذا أخذ بتوصيات التكتل الذي يدعو إلى إعطاء الأولوية إلى رواتب القطاع العام من عسكريين ومدنيين ومعلمين وفي طليعتهم المتقاعدين".
Advertisement
  
وتحفظ التكتل على "عدم إدراج أي بند في الموازنة يخص منطقني عكار والمنية الضنيه، في حين لحظت الموازنة بندا خاصا بمجلس إنماء الجنوب"، واعتبر أنه "لو لم يقر مجلس إنماء عكار بصيغته القانونية، كان الأجدر تخصيص عكار والمنية والضنية اعتمادات خاصة بها نظرا لواقعها الإقتصادي والإنمائي المذري".
 
وأكد مجدداً "ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، ودعا "الرئيس نبيه بري بالإسراع إلى دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منعا من الوصول إلى الفراغ القاتل".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2022-09-13
15:15 | 2022-09-13
14:57 | 2022-09-13
14:33 | 2022-09-13
13:52 | 2022-09-13
13:34 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website