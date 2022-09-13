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لبنان
"الإعتدال الوطني": نتجه إلى التحفظ على إقرار الموازنة
Lebanon 24
13-09-2022
|
10:44
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عقد تكتل "الإعتدال الوطني" إجتماعه الدوري بحضور أعضائه وأمين سر التكتل في مكتبه في جل الديب للبحث في آخر التطورات على الساحة السياسية.
وبحث التكتل، بحسب بيان، بنود الموازنة وأكد أن "هذه الموازنة تأتي خارج المهل الدستورية وبأرقام وهمية غير متوازنة بين إيراداتها ونفقاتها ولم تلحظ أي أنواع من الحماية الإجتماعية، وعليه نتجه إلى التحفظ على إقرارها إلا إذا أخذ بتوصيات التكتل الذي يدعو إلى إعطاء الأولوية إلى رواتب القطاع العام من عسكريين ومدنيين ومعلمين وفي طليعتهم المتقاعدين".
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وتحفظ التكتل على "عدم إدراج أي بند في الموازنة يخص منطقني عكار والمنية الضنيه، في حين لحظت الموازنة بندا خاصا بمجلس إنماء الجنوب"، واعتبر أنه "لو لم يقر مجلس إنماء عكار بصيغته القانونية، كان الأجدر تخصيص عكار والمنية والضنية اعتمادات خاصة بها نظرا لواقعها الإقتصادي والإنمائي المذري".
وأكد مجدداً "ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، ودعا "الرئيس نبيه بري بالإسراع إلى دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منعا من الوصول إلى الفراغ القاتل".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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