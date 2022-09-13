"أملٌ كبير".. فيديو من الجيش يُفرح قلوب المواطنين

نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُبرز شهادة طفلة لبنانية، استفادت من الطبابة العسكريّة التي مكنتها من معالجة مرضٍ عانت منه، وذلك بتغطية طبية شاملة بنسبة 100%.

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وبحسب الفيديو، فإنّ الطفلة تُدعى موناكلارا صفير، وهي ابنة المعاون أول في الجيش روني صفير، وكانت تُعاني من مرضٍ أثر على الجهاز العصبي لديها. إلا أنه ومن خلال الطبابة العسكرية، تمكنت الطفلة من الحصول على العلاج حتى تماثلت إلى الشفاء.

وقالت قيادة الجيش في تعليقها المُرفق مع الفيديو: "بكل بيت في مرض ومعاناة، بس مش بكل بيت في جهة ضامنة بتبذل جهد لتخفف عن أهلو. الجهة الضامنة الأولى بلبنان هي الطبابة العسكرية اللي عم بتأمن خدماتها للعسكريين وعائلاتن بنسبة 100%. شهادات مستفيدين بيخبروا تجربتن بعد ما تعالجوا على عاتق الجيش رغم الظروف الصعبة".