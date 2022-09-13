Advertisement

لبنان

تكتل "لبنان القوي": الموازنة تفتقدُ لأي نفس إصلاحيّ

Lebanon 24
13-09-2022 | 12:11
A-
A+
Doc-P-990194-637986935301815797.jpg
Doc-P-990194-637986935301815797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ودرس موازنة العام 2022 وتداول باجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي وأصدر البيان الآتي:
Advertisement
اعتبر تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعي الدوريّ، اليوم الثلاثاء، أنّ "الموازنة المعروضة تعبر خير تعبيرٍ عن تهرّب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأي نفس اصلاحي او اي توجّه اقتصادي او اي تصحيح مالي".
ورأى التكتل في بيانٍ له أن "تلك الموازنة، إضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، بعيدة عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة".
وأشار التكتل إلى أنه "يُدرك أهمية إقرار الموازنة"، موضحاً أن "لجنة المال قامت بواجباتها برفع التقرير اللازم بهذا الخصوص بالرغم من كل التأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللازمة من قبل وزارة المالية"، وأضاف في بيانه: "ان هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحّد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة اي هدر وخلل في الموازنة المقبلة".
وأعلن التكتل أنه "سوف يُحدّد موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة"، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الموافقة على الدعوات التي أطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد فخامة الرئيس بشير الجميل، وختم: "إن التكتل يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2022-09-13
15:15 | 2022-09-13
14:57 | 2022-09-13
14:33 | 2022-09-13
13:52 | 2022-09-13
13:34 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website