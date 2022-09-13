قائد الجيش استقبل قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، اليوم الثلاثاء، قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية الميجر جنرال كيفن لياهي على رأس وفدٍ مُرافق.

وبحسب قيادة الجيش، فقد جرى البحث خلال الاجتماع بعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.