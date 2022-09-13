ميقاتي يُغادر إلى لندن للمشاركة بمراسم تشييع الملكة إليزابيث

أفادت مصادر قناة "الجديد" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيغادر إلى لندن يوم الاثنين للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية".



ولفتت المصادر إلى أنّ "ميقاتي سينتقل بعد ذلك إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

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