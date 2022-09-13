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لبنان
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
12:58
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1212983.
كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10648.
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