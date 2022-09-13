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لبنان

طيرانٌ إسرائيلي مُعادٍ يخرق أجواء الجنوب

Lebanon 24
13-09-2022 | 13:34
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اخترق الطيران الحربي المعادي الأجواء الجنوبية مساء اليوم، حيث عبر فوق أجواء صور وتوجه شمالاً، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
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