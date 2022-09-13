قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي إنّ "مجلس الوزراء فصّل خطة التعافي الاقتصادي والمالي وطوّرها بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي وأرسلها الى مجلس النواب ليطّلع عليها".



وفي حديث مع قناة "الجديد"، قال الشامي: "نعمل كوفد مفاوض لنصل الى اتفاق مع صندوق النقد وعلينا تطبيق ما يريده الصندوق وأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار".

Advertisement