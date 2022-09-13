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لبنان

أصبح خارج الخدمة.. أهالي برجا يُطفئون معمل الجيّة الحراري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2022 | 13:52
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علم "لبنان24" أنّ أهالي بلدة برجا - إقليم الخروب، تمكّنوا من إطفاء معمل الجيّة الحراري للكهرباء، وذلك عبر فصلِ المجموعة الرابعة ضمنه عن الشبكة العامة.
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وجاءت عملية إطفاء المعمل خلال اعتصامٍ نفّذته فعاليات ومخاتير البلدة، مساء اليوم، إذ دخلوا المعمل احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي عن بلدتهم منذ نحو 10 أيام.

وبحسب المصادر، فإن خطوة فصل المعمل عن الشبكة جاءت بإجماعِ جميع المعتصمين، وقد قال أحد المشاركين منهم لـ"لبنان24" إنّه "كانت هناك محاولات للتواصل مع وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إلا أنّه لا جدوى". 

مصادر "كهرباء لبنان" تردّ

بدورها، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، إنّ "صرخة الناس من أجل الحصول على التغذية الكهربائيّة مُحقة بشكل كبير ولا يُمكن رفضها أو الوقوف ضدّها"، مضيفة: "من حق المواطنين المطالبة، ولكنّ المعمل لا يمكن أن يفعل شيئاً لأن قرار توزيع الكهرباء ليس لدى إدارته، بل لدى محطات التوزيع وغرفة التحكّم الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان في بيروت".

وأشارت المصادر إلى أن المعمل يُولّد حالياً 30 ميغاواط من الكهرباء، ودوره فقط يتمحور في وضع تلك الطاقة المُنتجة على الشبكة العامة، موضحة أن "كميات الفيول الموجودة ضئيلة جداً، والمعمل هو الوحيد الذي يعطي لبنان الكهرباء إلى جانب المعامل الكهرومائية".

المصدر: خاص "لبنان 24"

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