مقطع فيديو قيلَ أنه لوافدين عراقيين في مطار بيروت.. هل هو صحيح حقاً؟

كشفت حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي أن هناك أكثر من 30 رحلةً قادمة إلى بيروت من العراق بين مساء الثلاثاء ويوم غدٍ الأربعاء.



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اللافت أيضاً أن رحلات عديدة ستصلُ إلى لبنان قادمةً من النجف، في وقتٍ تناقل ناشطونَ مقطع فيديو زعموا أنّه يوثق إقامة مجلس ديني داخل إحدى قاعات مطار بيروت. وارتبطَ عددٌ الرحلات المُتزايد بالقرار الذي صدر مؤخراً في لبنان، إذ أعُفي بموجه جميع العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان.اللافت أيضاً أن رحلات عديدة ستصلُ إلى لبنان قادمةً من النجف، في وقتٍ تناقل ناشطونَ مقطع فيديو زعموا أنّه يوثق إقامة مجلس ديني داخل إحدى قاعات مطار بيروت.

إلا أنه وبعد التدقيق، فقد كشفت مصادر "لبنان24" أن الفيديو المنتشر لم يجرِ تصويره في لبنان، وليس لهُ علاقة بالوافدين العراقيين.

ووفقاً للمصادر، فإن المقطع المصور جرى التقاطه في مطار طهران في وقتٍ سابق.