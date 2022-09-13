Advertisement

لبنان

اجتماع في "كهرباء لبنان" للبحث في موضوع معامل كهرباء البارد

Lebanon 24
13-09-2022 | 15:28
A-
A+
Doc-P-990240-637987051891405160.jpg
Doc-P-990240-637987051891405160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُقد اجتماع في مؤسسة كهرباء لبنان - معامل كهرباء البارد، خُصّص لموضوع معامل كهرباء البارد، بدعوة من وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

وحضر الاجتماع إلى الوزير فياض، النواب: محمد يحيى، سجيع عطية، وجيمي جبور، إضافة إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة أحمد الموسوي. 
Advertisement

وتمّ في الإجتماع الإتفاق على مجموعة من الخطوات العملية التي تسرع إتمام التسلم والتسليم، وتحفظ حقوق الموظفين، إضافة الى تأهيل المعمل وتقوية إنتاجه بالتعاون مع المؤسسات المانحة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2022-09-13
17:21 | 2022-09-13
17:09 | 2022-09-13
16:59 | 2022-09-13
16:58 | 2022-09-13
16:44 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website