اجتماع في "كهرباء لبنان" للبحث في موضوع معامل كهرباء البارد

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وحضر الاجتماع إلى الوزير فياض، النواب: محمد يحيى، سجيع عطية، وجيمي جبور، إضافة إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة أحمد الموسوي.وتمّ في الإجتماع الإتفاق على مجموعة من الخطوات العملية التي تسرع إتمام التسلم والتسليم، وتحفظ حقوق الموظفين، إضافة الى تأهيل المعمل وتقوية إنتاجه بالتعاون مع المؤسسات المانحة.