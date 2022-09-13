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لبنان

جنبلاط يقصفُ جبهة أشخاصٍ بتغريدة نارية.. ماذا قال "البيك"؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 15:58
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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وليس اجمل من التعليقات العشوائية من هنا وهناك وانني فقط احاول ان اصوب على بعض مكامن الخلل لكن الحقد اعمى. لا بأس. والانكى هم اصحاب النخوة من التغييرين ومن الثوار ومن الحزبيين التقدميين الحردانين او الزعلانين  الذين  بدل ادانة ما يجري يكتفون بمهاجمة الحزب او السكوت على ما يجري ولا يبالون اصلا بالصالح العام. وعلى سبيل المثال الذي يستفيد من الـbitcoins ويربح الا يستطيع ان يركب طاقة شمسية مثلاً". 
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وكان جنبلاط غرّد في وقتٍ سابق اليوم قائلاً: "في قرى الشوف الاعلى التي تتمتع بالكهرباء هناك افراد يقومون باستهلاك هائل للطاقة على حساب المواطنين العاديين .لماذا وكيف لان هؤلاء يصنعون العملة الـbitcoins لا اكثر ولا يبالون بالمصلحة العامة".
 
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